Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 12 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 12 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore è il momento di dare a qualcuno o a voi stessi una nuova opportunità. Buttatevi quindi, senza remore. Se c’è una persona che vi piace, potete dichiararvi. Sul lavoro potrebbe esserci un ripensamento, ma d’altronde i cambiamenti e gli imprevisti fanno parte del gioco.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 agosto 2022), in amore ci sono molti dubbi. Negli ultimi mesi non siete molto contenti di ciò che state vivendo e provando, forse la persona che avete al vostro fianco non è quella giusta? Sul lavoro usate moderazione, non prendete sempre tutto di petto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dopo Ferragosto Venere torna favorevole e porta grandi novità in amore. Se qualcosa al momento non va come vorreste, dunque, non temete, perché presto tutto si aggiusterà. Sul lavoro attenzione ai nuovi progetti che magari partiranno un po’ in tono minore. Ma non temete, ci vorrà poco per spiccare il volo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le difficoltà a livello sentimentale non sono mancate, e questo non fa che peggiorare una vostra situazione di generale crisi e ansia. Cercate, anche se non è facile, di mantenere la calma. Sul lavoro impegnatevi a portare avanti un progetto iniziato da poco, avete spesso il vizio di iniziare un percorso e poi lasciarlo dopo poco.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 agosto 2022), sarà una giornata frizzantina, con la Luna favorevole che vi protegge. Questo vi aiuterà parecchio a livello sentimentale, approfittatene. Sul lavoro siete in attesa di novità. Dall’autunno potrete prendervi delle belle soddisfazioni.

PESCI

Cari Pesci, giornata favorevole, soprattutto a livello sentimentale. In ambito lavorativo non sempre riuscirete a togliervi le soddisfazioni sperate, cercate di non forzare le cose e i tempi, perché presto potrete rialzare la testa e dimostrare il vostro valore. Attenti a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: con la Luna favorevole potrete togliervi soddisfazioni sia in amore che sul lavoro.