Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 1 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 1 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, è arrivato il momento per verificare se una storia d’amore sia solida o meno. Per quanto riguarda il lavoro, c’è chi è già all’inizio di una nuova carriera… Avanti così.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (1 gennaio 2021), potrete tirare un sospiro di sollievo perché gennaio è un mese che potrebbe far ripartire l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, gestite le cose con intelligenza. Cercate di essere prudenti soprattutto per quanto riguarda le finanze.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere è nel vostro segno e anche Marte è in ottimo aspetto: buone notizie per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un progetto da portare avanti fate tutto con calma, molta calma. Avrete voglia di recuperare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, da domani il cielo sarà molto intrigante per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma e prendetevi del tempo per riflettere. Portate avanti le attività che sono già avviate da tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (1 gennaio 2021), dalla fine della prossima settima Mercurio inizierà un transito importante. Tutto quello che non funziona in amore va abbandonato al più presto. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare una proposta, ma prima della primavera sarà complicato capire cosa fare…

PESCI

Cari Pesci, in amore non c’è tanta chiarezza: meglio rimandare le discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, all’ultimo momento potrebbe cambiare un accordo. Gennaio è un mese importante per la sfera lavorativa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ottima giornata per l’amore che sarà intrigante. Occhio al lavoro…

