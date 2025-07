Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 1 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 1 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata un po’ altalenante. Vorresti serenità, ma qualcosa ti disturba. Attenzione a non rimuginare troppo. Scegli la leggerezza: una chiacchierata con un amico può fare miracoli. La Luna è nel tuo segno e Marte ti dà forza. È il momento di agire, di farti notare, di proporre idee. L’amore sorride, ma solo se lasci andare un po’ di orgoglio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 1 agosto 2025), sei magnetico. Usa questo fascino per sistemare vecchi attriti. Sul lavoro c’è qualcosa che si muove, ma non forzare i tempi. In amore, potresti vivere un momento molto intenso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un po’ di tensione nei rapporti con gli altri: evita scontri diretti, meglio aspettare domani per chiarire. La voglia di evasione è forte: organizza qualcosa di nuovo per il weekend. Usa questo fascino per sistemare vecchi attriti. Sul lavoro c’è qualcosa che si muove, ma non forzare i tempi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, stai costruendo qualcosa di importante, anche se a piccoli passi. Non perdere la fiducia. Oggi puoi fare una scelta saggia, che porterà frutti a settembre. Bene l’amore se non diventa un dovere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 1 agosto 2025), hai tante idee in testa ma poca voglia di concretizzare. Oggi potresti sentirti un po’ disconnesso. Ritrova il tuo centro. L’amore ti chiede di essere più presente.

PESCI

Cari Pesci, la tua intuizione oggi è una bussola preziosa. Seguila. È una giornata buona per fare chiarezza in una relazione o prendere una decisione su un progetto creativo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la tua intuizione oggi è una bussola preziosa. Seguila.