Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 1 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 1 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, c’è fermento nell’aria, ma qualcosa ti trattiene. Oggi potresti sentirti combattuto tra il voler fare tutto e il non sapere da dove iniziare. Il consiglio è: focalizzati su una cosa alla volta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 1 agosto 2025), la Luna è favorevole e ti dà quella carica che ultimamente mancava. Ottimo momento per sistemare questioni pratiche. In amore, un riavvicinamento è possibile, ma solo se sei disposto a metterci il cuore.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata un po’ nervosa: troppe cose da fare e poco tempo. Attenzione a non essere troppo tagliente con le parole. La diplomazia oggi è la tua miglior alleata. Serata più tranquilla, sfruttala per rilassarti.

CANCRO

Cari Cancro, ti senti più leggero, anche se alcune situazioni del passato bussano ancora. Oggi puoi mettere un punto fermo su una questione familiare o emotiva. L’amore ti osserva da vicino… accoglilo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 1 agosto 2025), la Luna è nel tuo segno e Marte ti dà forza. È il momento di agire, di farti notare, di proporre idee. L’amore sorride, ma solo se lasci andare un po’ di orgoglio.

VERGINE

Cari Vergine, hai bisogno di chiarezza, soprattutto nei rapporti personali. Cerca di non fare tutto da solo: chiedere aiuto non è debolezza. Buone notizie sul fronte lavorativo verso sera.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: la Luna è nel tuo segno e Marte ti dà forza. È il momento di agire, di farti notare, di proporre idee.