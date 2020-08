Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 8 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 8 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, è un momento particolare per l’amore, domai sarà meglio evitare discussioni. Siete indecisi, insicuri… Sul lavoro dovete fare attenzione, non fate le cose senza pensare bene prima. Usate la testa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, in amore tutto dipende da voi in questo momento, Venere è dalla vostra parte ma siete voi a decidere cosa fare. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, buone notizie per chi lavora in proprio o in società, ma un miglioramento vero e proprio ci sarà dalla fine del mese.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con il supporto della Luna, questo è il momento di parlare chiaro in amore e dire le cose che per voi non vanno bene. Sul lavoro avete tanta energia e voglia di fare, le buone notizie sono dietro l’angolo. Cogliete l’attimo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani – 8 agosto 2020 – in amore bisognerà stare attenti, non è un momento positivo e sarebbe meglio evitare le discussioni. Sul lavoro siete parecchio indecisi ultimamente, domani potreste cambiare idea su qualcosa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di domani sarà una giornata particolarmente passionale. Riuscirete a superare i problemi con più facilità, anche perché siete alla ricerca di serenità e pace. Sul lavoro non dimenticate gli errori commessi in passato e cercate di non ripeterli.

PESCI

Cari Pesci, molto bene l’amore in questa giornata di inizio agosto. Benissimo i rapporti di lunga durata, ma anche i single potranno incontrare qualcuno di interessante durante la giornata. Cercate di non spendere troppi soldi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: domani – 8 agosto – riuscirete a superare i problemi con più facilità. Sarà una giornata passionale!

