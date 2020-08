Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 8 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 8 agosto 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 8 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani in amore bisognerà fare attenzione, potranno crearsi discussioni pericolose per le coppie. Pensate bene prima di aprire bocca per dire la vostra. Sul lavoro si procederà lentamente a causa di Saturno contrario. TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (8 agosto), il weekend si prospetta ottimo per le questioni di cuore. Cercate di evitare le polemiche nel pomeriggio. Sul lavoro e nello studio è importante fare uno sforzo in più. Fatelo ora.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, domani bene l’amore, si possono fare incontri interessanti: non avete voglia di stare da soli in questo periodo. Sul lavoro qualcosa vi agita e vi rende nervosi, fate attenzione…

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, quella di domani (8 agosto 2020) sarà una giornata un po’ frustrante, meglio evitare le discussioni in amore. Sul lavoro ci vogliono calma e pazienza, qualcuno vi ha deluso ma ora sarebbe meglio non agitarsi troppo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di domani sarà una giornata ideale per i chiarimenti, per parlare con la persona che si ama. Sul lavoro andateci piano. Cercate di non stancarvi troppo. Calma.

VERGINE

Cari Vergine, domani con la Luna favorevole, si potrà parlare di un problema di famiglia con più tranquillità. C’è qualcosa che non va e che deve cambiare nel minor tempo possibile. Sul lavoro potrebbero esserci novità importanti.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: giornata importante per quanto riguarda l’amore con chiarimenti in vista. Lavoro? Attenti a non stancarvi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 8 agosto 2020 Oroscopo Branko oggi, venerdì 7 agosto 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 7 agosto 2020