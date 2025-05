Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 31 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 31 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, potresti ricevere un riconoscimento per un impegno recente, ma fai attenzione a collaborazioni poco trasparenti. In amore, potresti avere un momento di riflessione o dubbi da chiarire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 31 maggio 2025), con Mercurio nella tua casa delle risorse condivise in contrasto con Venere nella tua casa del lavoro, potresti essere riluttante a chiedere il supporto di cui hai bisogno. Non lasciarti intrappolare dalle tue storie; fai quello che devi per portare a termine un lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con Mercurio e Venere in contrasto nella tua zona di coppia, potresti essere riluttante ad aprirti con il tuo partner. Valuta quanto sei disposto a investire nella tua situazione prima di rivelare i tuoi desideri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere e Giove ti rendono affascinante e fortunato in amore, ma Marte può provocare gelosie. Evita distrazioni pericolose e sii prudente anche nella salute.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 31 maggio 2025), la giornata inizia con qualche fastidio fisico e tensioni familiari. Evita lo stress e concediti delle pause rigeneranti. In serata, la Luna cambia umore, aprendo al romanticismo.

PESCI

Cari Pesci, non tutto è perfetto, ma il tuo carisma ti aiuta a superare piccoli intoppi. Mantieni un tono diplomatico, specialmente sul lavoro. Le occasioni migliori arrivano al mattino; sii pronto a coglierle.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: Venere e Giove ti rendono affascinante e fortunato in amore, ma Marte può provocare gelosie.