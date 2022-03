Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 26 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 26 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per quanto riguarda i sentimenti la situazione è abbastanza tranquilla. Capitolo lavoro: potreste avere importanti opportunità di crescita professionale, ma dovrete essere bravi a coglierle e sfruttarle.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 26 marzo 2022), Urano è in opposizione da quale giorno ma non tutto andrà per il verso sbagliato. Non ora. Alcuni di voi potrebbero sfruttare questo periodo per cambiare lavoro o vita…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete troppo irascibili, cercate di mantenere la calma. Il consiglio è quello di rimanere tranquilli e di agire con calma, riflettendo attentamente sul da farsi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete delle persone che prendono molto seriamente i rapporti personali, umani e sentimentali. In particolare in amore siete sempre molto decisi e determinati nel cercare sempre di soddisfare le richieste del vostro partner. Pensate anche un po’ a voi stessi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 26 marzo 2022), è arrivato il momento di portare avanti le conoscenze fatte nelle scorse settimane. Potreste instaurare un rapporto nuovo che vi aiuterà a crescere a livello sentimentale.

PESCI

Cari Pesci, sono entrati nel vostro segno Marte, Venere e Urano il che significa che potreste fare conoscenze che vi potrebbero cambiare la vita o dare nuovo valore a rapporti importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: grande giornata in vista. Marte, Venere e Urano vi daranno una mano.