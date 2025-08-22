Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 23 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 23 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il fine settimana si prosetta ideale per riscoprire il piacere delle piccole cose. In amore tutto è più semplice, anche se c’è bisogno di chiarimenti. Per quanto riguarda il lavoro, potreste essere messi alla prova: non lasciatevi condizionare da pressioni esterne.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 23 agosto 2025), la Luna favorevole nel corso delle prossime ore aiutarà i sentimenti. Potreste ricevere un messaggio che aspettavate da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna agire con lucidità e non forzare situazioni incerte.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di evasione e libertà, ma non trascurate chi vi vuole bene. Le relazioni stabili possono risentire di un vostro eccessivo individualismo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate nuove ispirazioni: qualcosa di originale potrebbe premiarvi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, fine settimana intenso ma produttivo per molti di voi. In amore tutto può cambiare se affrontate le questioni lasciate in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, tutto richiede concentrazione: non sottovalutate le nuove responsabilità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 23 agosto 2025), c’è un po’ di nervosismo che può influenzare le vostre relazioni. Cercate di non essere troppo impulsivi. Per quanto riguarda il lavoro, meglio attendere prima di lanciarsi in nuove sfide.

PESCI

Cari Pesci, finalmente un weekend sereno. In amore ritrovate il dialogo e la comprensione, mentre il lavoro vi regala soddisfazioni. C’è un progetto che riprende quota dopo una fase di stallo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: il fine settimana si prosetta ideale per riscoprire il piacere delle piccole cose.