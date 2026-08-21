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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 22 agosto 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 22 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 22 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sarà un weekend positivo dal punto di vista delle relazioni. Le stelle favoriscono incontri, amicizie e momenti piacevoli. Le coppie potranno ritrovare armonia attraverso il confronto. La creatività sarà particolarmente forte e potrà portare soddisfazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 22 agosto 2026), vivrete due giornate intense dal punto di vista emotivo. In amore sarà importante evitare atteggiamenti troppo chiusi e lasciare spazio alle emozioni.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, grande voglia di avventura e cambiamento. Gli spostamenti, le gite e le nuove esperienze saranno favorite dalle stelle. L’ottimismo sarà il vero punto di forza di questo periodo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore avrete bisogno di staccare dagli impegni e concedervi un po’ di riposo. Le responsabilità quotidiane possono essere messe momentaneamente da parte per recuperare energie. Il tempo trascorso con le persone care sarà particolarmente prezioso.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 22 agosto 2026), state per vivere un weekend ricco di stimoli e nuove idee. La curiosità porterà a cercare esperienze diverse dal solito e a frequentare ambienti nuovi. In amore sarà favorito chi desidera costruire un rapporto basato sulla complicità.

PESCI

Cari Pesci, avrete bisogno di ritrovare equilibrio e tranquillità interiore. Sarà un momento ideale per dedicarsi al relax, alla creatività e alle attività che aiutano a stare bene. Seguire l’intuito sarà la scelta migliore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: state per vivere un weekend ricco di stimoli e nuove idee.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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