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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 22 agosto 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 22 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 22 agosto 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, vi attende un weekend dinamico e ricco di iniziative. La voglia di muoversi e fare nuove esperienze sarà molto forte. In amore sarà importante trovare un equilibrio tra il desiderio di libertà e le esigenze del partner.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 22 agosto 2026), fine settimana dedicato alla tranquillità e al recupero delle energie. Il bisogno di rallentare sarà evidente. Le coppie potranno rafforzare il rapporto attraverso momenti semplici ma significativi. Attenzione alle spese…

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, favoriti gli incontri e la comunicazione. Il weekend porterà occasioni per socializzare, divertirsi e conoscere persone nuove. Chi è solo potrebbe vivere un incontro curioso e stimolante.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore sentirete il bisogno di dedicarvi agli affetti e alla vostra serenità emotiva. Le stelle favoriscono i momenti trascorsi in famiglia e aiutano a ritrovare equilibrio dopo alcune preoccupazioni. Per i single potrebbe arrivare un’occasione interessante.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 22 agosto 2026), sarete tra i protagonisti del weekend grazie a una grande energia e a un forte desiderio di vivere nuove emozioni. Le coppie potranno vivere momenti di passione e complicità.

VERGINE

Cari Vergine, vi attende un fine settimana utile per organizzare pensieri e programmi futuri. In amore servirà maggiore spontaneità, evitando di concentrarsi troppo sui dettagli.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: favoriti gli incontri e la comunicazione.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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