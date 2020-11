Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 21 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 21 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, buone notizie per l’amore: la Luna è ancora nel vostro segno e gli incontri durante la giornata di domani saranno favoriti. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di concentrarvi sui dettagli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 21 novembre 2020), è arrivato il momento di vivere alla giornata l’amore, le stelle sono particolari. Per quanto riguarda il lavoro, i lavoratori autonomi potrebbero avere qualche problemino finanziario da risolvere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è con voi e il Sole è in aspetto interessante: se siete alla ricerca di soluzioni in amore, questa è la giornata giusta per avanzare richieste. Lavoro? Qualcosa di nuovo in arrivo soprattutto per chi ha chiuso o bloccato un’attività.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo conflittuale per quanto riguarda i sentimenti, ma non temete: presto arriverà un miglioramento. Per quanto riguarda il lavoro, potrete tentare cose che non avete mai fatto. Al via nuovi percorsi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (21 novembre), il Sole è di nuovo favorevole, ma forse dovrete affrontare un ostacolo, anche in amore. Lavoro? Avrete tante responsabilità e per questo vi sentirete incerti.

PESCI

Cari Pesci, il transito della Luna domenica tornerà attivo e Venere sarà favorevole: ottime notizie, dunque, per l’amore. Opportunità interessanti per chi lavora in proprio. Fatevi avanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: se siete alla ricerca di soluzioni in amore, questa è la giornata giusta per avanzare richieste.

