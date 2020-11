Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 21 novembre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell'oroscopo di domani, sabato 21 novembre 2020, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

ARIETE

Cari Ariete, domani cercate di evitare discussioni in amore che in questo periodo sono difficili da risolvere. Per quanto riguarda il lavoro, non vi conviene mettervi contro tutti. Entro due mesi molte tensioni si risolveranno.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (21 novembre), si prospettano giornate un po’ strane in amore, c’è qualche conflitto di troppo. Per quanto riguarda il lavoro, favoriti i creativi e le loro idee, ma bisogna agire subito. Dal mese di gennaio inizierà una fase delicata dal punto di vista finanziario.

GEMELLI

Cari Gemelli, ultimamente c’è qualche problemino in amore con i nati sotto il segno dello Scorpione. Domani potrete parlare con estrema sincerità alla persona che amate. Lavoro? La Luna è favorevole. Fate, non rimandate.

CANCRO

Cari Cancro, in amore da qualche giorno ci sono tensioni. Da domani tutto può cambiare. Per quanto riguarda il lavoro, tenete sotto controllo alcune operazioni commerciali e pensate soprattutto a quello che volete fare in futuro!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (21 novembre), per voi si preannuncia una giornata particolare per i sentimenti: meglio rimandare le discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna è in opposizione: siate pazienti e fate attenzione ai dettagli.

VERGINE

Cari Vergine, se dovete mettere il discussione il vostro rapporto sentimentale, meglio farlo domani. Sul lavoro, la situazione è tutto sommato positiva. Anche se ci sarà qualche ansia di troppo in vista del futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 21 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dei Gemelli: in amore affrontate le questioni. Sul lavoro fate, non rimandate.

