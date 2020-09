Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 19 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 19 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi si preannuncia una bella giornata per l’amore con la Luna che è nel vostro segno. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe arrivare una proposta, ma prima dell’autunno sarà difficile capire cosa fare. Prendete tempo e riflettete.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani la Luna sarà nel tuo segno e la giornata sarà molto intrigante per quanto riguarda l’amore. Sul fronte lavoro, quelli che sono in attesa di una conferma potrebbero riceverla nelle prossime ore. Se avete un ruolo di responsabilità cercate di stare attenti e di non farvi sfuggire un’occasione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere è favorevole e settembre sarà un mese importante per gli incontri e i nuovi amori. Per quanto riguarda il lavoro mantenete la calma. Anche se qualcosa non è decollato, nulla si fermerà. Potreste essere pronti a fare qualcosa di innovativo, di nuovo e geniale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la giornata di domani sarà meglio tenersi lontano dalle complicazioni che tanto vi piacciono… Ascoltate voi stessi: solo così riuscirete a trovare soluzioni più consone per quanto riguarda il lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, vi aspetta un fine settimana da vivere con tranquillità. Domenica torneranno le tensioni, per cui domani – sabato 19 settembre – godetevi la giornata positiva in amore. Per quanto riguarda il lavoro siete stanchi e le trattative sono difficili da seguire.

PESCI

Cari Pesci, domani potreste risolvere problemi nati da poco. La giornata di domenica vi porterà consiglio. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo non è no ma bisogna risolvere ancora un po’ di problemi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: sarà un buon sabato sopratutto per quanto riguarda l’amore. Godetene perché da domenica la situazione peggiorerà.

