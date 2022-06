Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 18 giugno 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 18 giugno 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, anche se nel vostro cuore vorreste vivere alla giornata, non siete fatti per questo stile di vita e finite inevitabilmente per fare progetti a lungo termine. Questo non significa che sia sbagliato ma finisce per condizionare voi e chi vi sta intorno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 18 giugno 2022), il weekend partirà in maniera diversa rispetto a quello che pensate, ma sarà solo una vostra impressione. Con il passare delle ore diventerà una giornata speciale. Un avviso ai single, domani sera potrebbe essere il momento giusto per fare nuovi piacevoli incontri…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se vedete che in amore e in famiglia le cose non vanno e ci sono sempre i soliti problemi, provate a camvbiare strategia. Di certo avrete voglia di scappare, andare lontano… Staccare un po’ la spina vi potrebbe aiutare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, alcuni di voi di recente potrebbero aver avuto qualche problema di troppo in amore ma questo è il fine settimana giusto per recuperare terreno. Guardatevi intorno e agite.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 18 giugno 2022), avete la netta sensazione di vivere in una condizione non ideale, siete troppo agitati. Calma. Cercate di stare tranquilli solo così potrete dare il massimo.

PESCI

Cari Pesci, nelle prossime ore potrete contare sulla Luna, Marte e Mercurio in aspetto favorevole, questo vi consiglia di mettervi in gioco e di darvi da fare in tutti gli ambiti: dal lavoro alla famiglia; dagli amici al partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: Luna, Marte e Mercurio in aspetto favorevole. Mettetevi in gioco!