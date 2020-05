Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 6 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 6 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox avete una gran voglia di amare e vivere a pieno i vostri sentimenti. Se vivete una storia che da tempo è ancora nel limbo, può essere il momento di ufficializzarla e poter così costruire qualcosa di concreto. Marte e Mercurio, inoltre, offrono ottime prospettive di recupero in campo lavorativo grazie al loro positivo influsso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle quella di domani sarà una giornata interessante e positiva per quanto riguarda l’amore per il vostro segno, grazie all’influsso della Luna. Avrete ottime sensazioni che poi si trasformeranno in qualcosa di concreto. Buone occasioni da cogliere al volo anche sul lavoro: potreste così superare sfide difficili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi suggerisce di essere cauto e mantenere la calma perché potrebbe non essere una giornata facile da affrontare. Evitate gli scontri con chi vi circonda, soprattutto se si tratta di Vergine o Gemelli. Le cose miglioreranno nel fine settimana. Ottime prospettive anche sul lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox la giornata di domani sarà tutto sommato positiva, soprattutto se confrontate con quelle che avete vissuto negli ultimi giorni. La Luna è favorevole e questo non può che essere un bene. Sul lavoro vi sentite un po’ rallentati, ma alla fine spiccherete il volo come sempre.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox nella giornata di domani ritroverete una gran voglia di amare e essere amati, soprattutto se avete avviato da poco una conoscenza. Durante il pomeriggio però potreste essere un po’ giù di morale. Giornata difficile sul lavoro, con tanti rallentamenti. Se dovete avanzare richieste importanti, aspettate ancora qualche giorno.

PESCI

Cari Pesci, secondo il guru delle stelle per voi sarà una giornata piacevole, perché state risolvendo i tanti problemi in amore che vi avevano attanagliato. D’altronde la Luna non è più contraria. Sul lavoro potrebbero partire nuove collaborazioni o potreste avere idee e spunti interessanti per fare qualcosa di diverso.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: avete finalmente risolto tanti problemi, specie in amore, e siete pronti per ripartire.

