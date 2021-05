Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 5 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 5 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata di pausa e di riflessione per il vostro segno. Per fortuna Venere è favorevole e porterà grandi novità in amore. Chi è single da tanto tempo, quindi, può fare piacevoli incontri. Nel lavoro la situazione migliora, prima di accettare eventuali nuove offerte, però, ponderate con calma pro e contro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (5 maggio), Mercurio non è più contrario e questa è già un’ottima notizia, ma attenzione perché all’interno della coppia o delle coppie potrebbero esserci comunque litigi e tensioni. Sul lavoro incontri positivi in vista, ma per vedere i risultati dovrete aspettare ancora un po’.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, situazione molto critica per tante coppie, soprattutto se vi siete accorti che manca il dialogo. Provate a capire se c’è uno spiraglio per ricucire il rapporto. Di certo la soluzione non è tradire il partner. Sul lavoro partono finalmente progetti importanti e ambiziosi: i sacrifici prima o poi danno i loro frutti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, chi vive una lunga storia d’amore può finalmente ritrovare serenità con il partner e iniziare a costruire qualcosa di speciale, come una convivenza o un figlio. Se ci sono stati piccoli litigi, è il momento di recuperare. Sul lavoro potrebbe presto arrivare una proposta di quelle che è difficile rifiutare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, questa sarà una giornata di recupero. Ci sono state difficoltà, è vero, ma adesso iniziate a intravedere la luce in fondo al tunnel. Preparatevi a vivere qualche emozione in più. Sul lavoro qualche problema a livello economico: forse avete speso più del previsto.

PESCI

Cari Pesci, in amore dovete fare attenzione a possibili fasulli ritorni di fiamma. Inutile rimpiangere storie passate, quel che è stato è stato. In ogni caso quasi mai le minestre riscaldate danno buoni frutti. Sul lavoro sarà un periodo abbastanza positivo. Arriveranno belle novità e potrete portare avanti i vostri progetti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: belle notizie in amore, specie per chi vive una relazione lunga.

