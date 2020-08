Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 26 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 26 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox avete molti pensieri per la testa e compiti da portare a termine, ma cercate di non farvi prendere dall’ansia. Non prendete quindi decisioni affrettate. I single potrebbero fare nuovi e positivi incontri, sfruttando la Luna positiva. Sul lavoro prudenza, soprattutto se volete cambiare aria: avete Giove e Saturno contrari.

SCORPIONE

Cari Scorpione, Venere vi favorisce in amore, per cui dopo un periodo complesso potete ritrovare fiducia ed entusiasmo. Potreste conoscere persone nuove, o rinsaldare un rapporto già avviato, specie con persone del Capricorno o dei Pesci. Attenzione però al portafogli: ultimamente avete speso troppo. Si possono risolvere vecchi problemi sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani cercate di non essere troppo nostalgici e pensare al passato, ma guardate al futuro con rinnovato ottimismo e fiducia. Specie in amore è arrivato il tempo di voltare pagina e lanciarsi in nuove avventure. D’altronde la Luna è favorevole. Belle soddisfazioni in arrivo anche sul lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata piuttosto complicata in amore a causa di Venere in opposizione. Possibili quindi litigi con il partner: contate fino a dieci prima di aprir bocca. Tensione soprattutto per le coppie nate da poco, d’altronde dovete ancora conoscervi bene. Sul lavoro è il momento di ripartire alla grande.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox cercate di evitare polemiche inutili e mantenere la calma, se non volete rovinare rapporti importanti. Gli impegni non mancano, ma dovete essere più presenti nei confronti delle persone a cui volete più bene, in primis il partner. Sul lavoro favoriti nuovi progetti.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto sottotono a livello sentimentale: il nervosismo non manca, soprattutto se avete avuto pesanti discussioni con il partner. Pensate che qualcuno di a voi molto vicino non vi dica la verità, per cui avete perso la fiducia nei suoi confronti. Sul lavoro preparatevi ad un paio di giornate piuttosto pesanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: bene l’amore grazie alla Luna favorevole. Favoriti nuovi progetti lavorativi.

