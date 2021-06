Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 23 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 23 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia,Venere dal 27 giugno sarà favorevole! Potrete recuperare un discorso interrotto in amore. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate le proposte che potrebbero arrivare da persone che conoscete. Stelle favorevoli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, l’amore è visto in maniera burrascosa, le stelle non sono troppo positive. Capitolo lavoro: non scaricate le emozioni negative in quello professionale…

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani la Luna accrescerà il vostro desiderio in amore, tuttavia potrebbe essere un rimpiazzo per qualcosa che volete dimenticare in fretta. Lavoro? Non è un periodo brillante, bisogna aspettare e portare pazienza.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non temete: i piccoli conflitti saranno presto superati, capita anche alle famiglie migliori di avere problemi. Per quanto riguarda il lavoro, le novità andranno gestite con prudenza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, cercate di fare il massimo per recuperare soprattutto se nelle ultime 48 ore avete avuto divergenze in amore. Per quanto riguarda il lavoro, sarà possibile che voi vogliate cambiare.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, per voi si prospetta una serata migliore della mattinata in amore, con una persona Capricorno bella sintonia! Per quanto riguarda il lavoro, per quelli che lavorano in proprio quella di domani sarà una giornata molto interessante.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: in arrivo grandi miglioramenti in amore. Bene il lavoro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA