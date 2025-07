Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 2 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 2 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere da venerdì inizia un transito importante, siete in fase di ripresa! L’andamento della vita affettiva ci sembra quanto mai stimolante. Lavoro: le dissonanze planetarie del passato invitano alla cautela in tutte le iniziative che implicano impegni di tipo finanziario.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 2 luglio 2025), Venere è in opposizione ma solo per pochi giorni. Già da qualche tempo state cercando di capire come stanno le cose. Per quanto riguarda il lavoro, non siete molto abituati a frequentare persone che considerate, a torto o a ragione, poco interessanti o pigre mentalmente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con Venere che sta per andare in opposizione potrebbe capitare improvvisamente di trovare interessante una persona conosciuta da poco. Ma attenzione se già avete una storia in piedi da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, da tempo stavate aspettando un riscatto. Godetevelo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa settimana il desiderio di accogliere l’amore è più pronunciato grazie alla forza di Venere. Lavoro: Giove e Saturno chiedono un po’ di attenzione, siamo arrivati in un momento particolare della vostra vita, in cui bisogna fare delle scelte e soprattutto circondarsi di persone nuove.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 2 luglio 2025), dopo un giugno, vissuto in maniera un po’ deludente da venerdì si recupera. Per quanto riguarda il lavoro, tensioni possono nascere solo nel caso in cui voi dobbiate rinnovare un contratto o discutere su qualche cambiamento che riguarda la professione.

PESCI

Cari Pesci, questo mese di luglio rimette in gioco i sentimenti, una fase determinata da dubbi e tensioni di carattere pratico che dovrete cercare di limitare. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha una attività indipendente avrà più possibilità di mettersi in gioco.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: questa settimana il desiderio di accogliere l’amore è più pronunciato grazie alla forza di Venere.