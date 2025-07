Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 2 luglio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 2 luglio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, c’è meno tensione anche se il meglio arriverà dopo venerdì. In amore dovete capire cosa volete veramente dal partner e quali sono le vostre reali esigenze. Per quanto riguarda il lavoro, se avete dei progetti in mente dovete pensarci bene prima di metterli in pratica.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 2 luglio 2025), le battaglie amorose sono possibili ma tanti e tali sono gli aspetti positivi che ora avrete la possibilità di orientare la vita sentimentale nella direzione che desiderate. Lavoro? In questo periodo è possibile che accada di tutto. Nulla deve essere affidato al caso.

GEMELLI

Cari Gemelli, anche se le vicende di carattere pratico domineranno la vostra vita troverete il tempo per amare! Venere entra nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, la nuova posizione di Marte, attiva da pochi giorni, segna una certa stanchezza, ma i progetti di lavoro vanno avanti.

CANCRO

Cari Cancro, il cielo è vantaggioso per i vostri affari d’amore. Vi aspetta un periodo di grande rivoluzione, battaglie vinte anche nella vita domestica. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è positivo e vi rende forti, stavolta pronti per prendervi una rivincita!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 2 luglio 2025), certe situazioni affettive, già in revisione, sono vicine ad un momento di grande tensione che voi dovrete affrontare e superare con coraggio e determinazione. Per quanto riguarda il lavoro, nonostante il meglio sarà destinato ad arrivare tra qualche mese, fin da adesso potete iniziare a valutare nuove proposte e idee.

VERGINE

Cari Vergine, bisogna trovare il coraggio e la forza di affrontare direttamente e apertamente le questioni, non è il caso di rimandare in eterno i confronti diretti e le spiegazioni. Lavoro? Tutti i progetti che nascono in questo periodo potranno vedere luce solo da settembre in poi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: c’è meno tensione anche se il meglio arriverà dopo venerdì. In amore dovete capire cosa volete veramente dal partner.