Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 16 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 16 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, previsto un transito positivo di Venere. Questo è un anno importante per i sentimenti, ma il meglio arriverà solo alla fine. Pazientate. Per quanto riguarda il lavoro, alcune persone non vi hanno fatto vivere in maniera serena recentemente. È un periodo di sfiducia e indecisioni, ma non è sempre per colpa vostra…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, meglio essere prudenti in amore, almeno fino a fine mese. Però puoi tirare un sospiro di sollievo: quella di domani sarà una giornata migliore rispetto a quella di oggi per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro avete tante energie, ma siate sempre prudenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere e Marte sono favorevoli, ma domani – 16 settembre 2020 – in amore avrete qualche dubbio e perplessità. Chi lavora nel turismo sarà favorito, ma domani sarà meglio essere prudenti e prendere tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna in questo periodo è favorevole e vivrete due giornate positive in amore. Nel lavoro, anche se non siete del tutto convinti, è meglio se accettate un piccolo compromesso. Mandate giù il boccone amaro e andate avanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (16 settembre 2020), buone notizie per l’amore, ma se dovete parlare con una persona che vi interessa meglio rimandare e farlo durante il fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, non è un periodo no, ma molto probabilmente nelle prossime ore avrete intenzione di fare scelte diverse rispetto a quelle del passato.

PESCI

Cari Pesci, la Luna domani sarà opposta: meglio evitare complicazioni in amore. Per quanto riguarda il lavoro sarete chiamati a fare delle scelte, che apparentemente non sembreranno semplici. Siate prudenti e cercate di mantenere la calma.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ottime notizie sul fronte dell’amore. Sul lavoro ci potrebbe essere qualche boccone amaro da mandare giù.

