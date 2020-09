Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 16 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 16 settembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 16 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, di recente avete accumulato tensioni, ma anche domani in amore sarete un po’ nervosi. Cercate di mantenere la calma: è arrivato il momento di fare delle scelte nel lavoro e nella vita. Per quanto riguarda il lavoro, Giove e Saturno non sono dalla vostra parte ma è possibile superare una crisi. Non potete pretendere di risolvere tutto e subito.

TORO Cari Toro, in passato avete avuto piccoli o grandi problemi in amore. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è arrivato il momento di risolvere le questioni in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un’attività indipendente avrete qualche discussione da affrontare.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi – secondo l’astrologo – si prospetta una giornata di metà settembre un po’ complicata, in particolare per quanto riguarda l’amore. Stancante invece per quanto riguarda il lavoro. Insomma, meglio passare oltre.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna domani sarà favorevole. Si potrà ritrovare un amore o stare più vicino alla persona amata. Saturno sarà opposto fino a dicembre ed è per questo che, per quanto riguarda il lavoro, sarete chiamati a riflettere per pianificare un futuro migliore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (16 settembre 2020), siete in un periodo interessante per quanto riguarda i sentimenti. I nati sotto questo segno potranno ora vivere in modo più intenso l’amore. Sul fronte lavoro, domani avrete modo di dedicarvi ad un’attività che vi appassiona e che vi fa piacere portare avanti.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è nel vostro segno. Giornata positiva per i sentimenti. Ottimismo anche per quanto riguarda il lavoro. Alcune situazioni professionali riusciranno a sbloccarsi, nonostante voi in passato abbiate dovuto rinunciare a qualche lavoro poco soddisfacente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: siete in un periodo interessante per quanto riguarda l’amore. Buone notizie anche sul fronte del lavoro.

