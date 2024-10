Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 16 ottobre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 16 ottobre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere transita nel segno. Con la persona giusta al vostro fianco potrete fare una grande scelta per un’abitazione. Per l’amore, porte aperte ai nuovi incontri e all’ufficializzazione di storie importanti. I single potranno fare un grande incontro entro la fine dell’autunno. Però, dovete accantonare la diffidenza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 16 ottobre 2024), quelli che da poco hanno ricevuto un incarico, hanno un figlio o pensano di sposarsi, cambiare casa, da una parte sono contenti e dell’altra sono pensierosi. Conti aperti con un ex. Problemi per un’abitazione da risolvere.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questi giorni risentite di uno stress eccessivo. In particolare se avete cambiato troppe cose di recente, chiuso collaborazioni, affrontato problemi in famiglia. Giove in opposizione da diversi mesi sta cambiando le regole del gioco. Nella vostra vita è in atto una specie di grande rivoluzione, quindi è normale che voi possiate auspicarvi di vivere in maniera tranquilla e con qualche garanzia in più. Anche il rapporto con gli altri deve cambiare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è opportuno riflettere su ciò che è successo la scorsa settimana, per un problema fisico o personale ci sono stati ritardi, c’è chi ha superato i propri limiti e si è sentito male. Avete bisogno di comprensione in amore, non certo di relazioni basate su gelosie o morbosità. Evidentemente dovete fare un passo importante o innovare qualcosa nell’ambito della vostra vita. Dovete capire cosa desiderate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 16 ottobre 2024), potete prendere un impegno, ristrutturare un’attività. Con Venere favorevole c’è anche l’aiuto di persone valide intorno. Avrete notato di recente che anche gli avversari non sono riusciti a scalfire le tue sicurezze. I sentimenti possono tornare ad avere un ruolo importante nella vita: quest’anno e l’anno prossimo sono giusti per chi vuole sposarsi, convivere o riavvicinarsi all’amore, le lontananze vanno colmate.

PESCI

Cari Pesci, queste sono giornate di recupero ma bisogna capire cosa è successo recentemente, serve ritrovare una buona tranquillità interiore. Siete pronti per una rivoluzione, a un cambiamento radicale che sarà più facile man mano che si avvicina il 2024. Spesso le innovazioni sono anche determinate dal destino. Attenzione in amore perché è più facile discutere se qualcuno limita o non capisce questa tua evoluzione. Vorresti iniziare qualcosa di nuovo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: le stelle vi sorridono. Potete prendere decisioni importanti, perché sapete di non essere soli.