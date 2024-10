Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 16 ottobre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 16 ottobre 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, trovate la Luna opposta in questo inizio di settimana che può causare un piccolo malessere stagionale, d’altronde è risaputo che soffrite di sbalzi di temperatura o di umore. Vi irritate quando avete a che fare con certe persone. Pensate a riparare il vostro fisico dalle intemperie della vita, ma esponi il tuo cuore alle emozioni che possono arrivare. È il periodo giusto per sistemare dei contenziosi aperti da anni o risolvere una questione legale entro pochi mesi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 16 ottobre 2024), il lavoro prende molto tempo e l’amore necessita di maggiori garanzie. Adesso ci sono nuove aperture e si potrebbe sistemare una questione professionale, addirittura rilanciarla. A chi riparte con un nuovo progetto, Paolo Fox esorta a non pretendere tutto e subito. Saturno è dissonante e parla di ritardi, di fatica nel portare a termine le cose. Qualcuno ha preso troppi impegni.

GEMELLI

Cari Gemelli, meno incertezze in amore, quindi, tutti coloro che in questa fase vogliono risalire una ferita aperta il mese scorso possono agire. In questo momento sei troppo preso dal lavoro, da grandi responsabilità e non è facile dare spazio a nuove storie. C’è un impegno importante, un esame, uno studio da svolgere. Tuttavia, il vostro criterio e la vostra saggezza sapranno guidarvi.

CANCRO

Cari Cancro, volete dare agli altri un’immagine vincente. Tuttavia, già da domenica ci sono state perplessità, persone che ti hanno fatto innervosire, sai che, per quanto riguarda il lavoro ci sono stati problemi, revisioni di accordi, statuti, mansioni. Se qualcosa non va per il verso giusto non dovete diventare pessimisti, Paolo Fox ricorda che siete persone attive, dei combattenti. I rapporti sentimentali nati nel corso degli ultimi mesi sono intriganti, ma Venere non è più nel segno. Questo vuol dire che potreste avere dato tanto ma che vi aspettate qualcosa in cambio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 16 ottobre 2024), una giornata interessante. Avete in mente un certo rigore, agite con piani prestabiliti e svolgete le attività con determinazione e pignoleria. Tuttavia, non tutti la pensano come voi. Quindi, se affidate un compito a una persona che non fa il suo dovere, vi arrabbiate subito. Ancora peggio se c’è qualcuno che pagate, vi rappresenta e sembra non fare i vostri interessi. Venere transita nel segno. Con la persona giusta al vostro fianco potrete fare una grande scelta per un’abitazione.

VERGINE

Cari Vergine, alcuni hanno cambiato riferimenti, chi ha investito in nuove imprese adesso capisce di aver compiuto un passo importante ma anche impegnativo o rischioso. Marte nel segno ha creato molti problemi fisici, momenti di stanchezza, delusione, ma per fortuna dal 12 non è più così pesante da sopportare. Questo è cielo di recupero. Quelli che da poco hanno ricevuto un incarico, hanno un figlio o pensano di sposarsi, cambiare casa, da una parte sono contenti e dell’altra sono pensierosi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: preparatevi a vivere una giornata ricca di soddisfazioni.