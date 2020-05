Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 13 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 13 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox nella giornata di domani Venere, Mercurio e la Luna saranno dalla vostra parte, approfittate del momento interessante per risolvere alcune questioni legate al vostro passato, basta con questi scheletri nell’armadio, fate pulizia altrimenti accuserete sempre troppo stress.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di domani vede Marte aiutarvi in amore, evitate le discussioni, piuttosto incanalate le vostre energie per stupire il partner e dimostrare la passione tornata nella vostra vita con una bella sorpresa romantica. Nel campo professionale i problemi non mancano, ma potete risolverli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore si respira troppa tensione in questo periodo, avete vissuto un brutto momento di crisi e vi sembra quasi impossibile evitare una discussione. Non potete distrarvi poi troppo con i problemi di cuore, focalizzatevi su quelli professionali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le emozioni procedono a gonfie vele in questo periodo. Secondo Paolo Fox, l’oroscopo di domani potrebbe avvicinarvi a un traguardo che inseguivate da tempo. Nel campo professionale sapete cosa volete e siete disposti a tutto pur di ottenerlo, una dote che hanno notato in molti, anche ai vertici.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna nel segno vi aiuterà a conquistare finalmente il vostro grande interesse sentimentale, chi invece l’ha già conquistato non deve perdere la scintilla, continuate a sorprendere il partner con gesti eclatanti. Il lavoro procede bene, quindi non avete scusanti.

PESCI

Cari Pesci, chi non ha ancora trovato l’amore non deve demordere, questo è un periodo fortunato per voi, le stelle sono dalla vostra parte e vi spingono a seguire il cuore. Attenzione perché l’apparenza può ingannare e quello che poteva sembrare amore potrebbe essere in realtà un’infatuazione momentanea.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: la Luna nel segno vi aiuterà in amore, scoccate le vostre frecce da bravi Cupido.

