Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 13 aprile 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 13 aprile 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questa giornata forse avete finalmente capito che non vale la pena arrabbiarsi con certe persone o prendersela con chi non ha voglia di stare a sentire. Come si dice, quando l’asino non vuole bere… Sia in amore che sul lavoro oggi si prevede un tira e molla. Usate tutta la vostra diplomazia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 aprile 2022), giornata ottima in amore, da sfruttare al massimo e al meglio. Sul lavoro un viaggio potrà rivelarsi molto utile e fruttuoso. Cercate di parlare poco e fare i fatti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata difficile in amore. Qualcuno di voi viene da una rottura pesante e non è facile rimettere insieme i cocci. Forse avete litigato con una persona speciale? In ogni caso non pensateci più, riunite i cocci e rimboccatevi le maniche. Potete fare nuovi incontri. Sul lavoro le persone frustate si sfogheranno su di voi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete voglia di rimettervi in gioco se siete usciti da una relazione tossica e complessa. Non state a pensarci troppo e rimboccatevi le maniche. Potrete ottenere grandi conquiste. Sul lavoro potete far partire nuovi progetti, dimostrate il vostro valore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 aprile 2022), in amore attenzione agli incontri che farete. Chi vive già una relazione di lungo corso può discutere con il partner o affrontare problemi. Sul lavoro sono previsti litigi, potranno portare però a qualcosa di utile e concreto.

PESCI

Cari Pesci, con la Luna opposta in amore è sempre meglio mantenere la calma e non fare il passo più lungo della gamba. Chi ha chiuso da poco una relazione può lanciarsi in una nuova avventura. Avete voglia di voltare pagina e innamorarvi al più presto. Sul lavoro fate fronte a ritardi, ma il vostro prestigio è in crescita.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: giornata fruttuosa sia in amore che sul lavoro.