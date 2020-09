Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 8 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 8 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox l’amore finalmente riprenderà la retta via, cercate di risolvere quelle piccole faccende rimaste in sospeso, il cuore ha bisogno di alleggerirsi, fatelo felice. Giove contrario potrebbe farvi vivere qualche momento difficile a livello finanziario, ma non temete, se siete rimasti fermi nel lavoro, qualcosa inizierà a muoversi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la vostra storia d’amore in questo periodo procede a gonfie vele, tutto sembra andare per il verso giusto, domani potrebbe però insorgere qualche problema causato da un’incomprensione. Sul lavoro invece siete circondati da persone poco sincere e questo potrebbe essere motivo di disagio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani la Luna sarà in opposizione per il vostro segno, quindi cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno e approfittate dei piccoli sprazzi di felicità per fare qualcosa di bello e stimolante magari in compagnia delle persone che vi vogliono bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere è nel vostro segno, l’amore torna a sorridervi dopo un periodo di tempesta, quindi approfittatene e sorprendete il partner con un bel gesto romantico. Nel lavoro invece le nuove iniziative saranno fondamentali, nuove responsabilità potrebbero mettervi in difficoltà.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di domani per l’amore sarà una giornata un po’ confusa, rimandate i conflitti a quando avrete le idee più chiare e potrete difendervi al meglio. Sul lavoro avete bisogno di dare una svolta alla vostra vita, questo non è un periodo no, ma neanche un periodo sì, quindi valutate bene le vostre scelte.

PESCI

Cari Pesci, le coppie che hanno affrontato un periodo di crisi di recente devono ancora risolvere qualche faccenda in sospeso, sul lavoro invece è importante non procrastinare, non rimandate troppo le scelte da prendere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: Venere è nel vostro segno e stimola l’amore.

