Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 6 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 6 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi sono previsti nuovi incontri in amore. Venere sarà nel vostro segno dal 28 ottobre: le persone che incontrerete nelle prossime ore potrebbero diventare importanti, se non fondamentali. Sul fronte del lavoro, chi ha fatto esperienze nel passato domani potrà rimettersi in gioco.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, previsto qualche problema e divergenza in amore con i nati sotto il segno dell’Acquario o del Leone. Sul fronte del lavoro, non tollererete più alcune situazioni: in arrivo grossi cambiamenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, previsti cambiamenti in amore, ma la Luna domani sarà in opposizione. Probabile quindi che possiate vivere qualche problemino. Sul fronte del lavoro, cercate di essere prudenti, sopratutto per quanto riguarda le spese.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani la Luna sarà favorevole: giornata positiva per i sentimenti. Sul fronte del lavoro, potreste riprendere progetti che si erano interrotti. Oppure, cambiare mansione…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (6 ottobre 2020), per voi si preannuncia una giornata difficile per quanto riguarda l’amore: cercate di evitare complicazioni inutili. Sul fronte del lavoro, cercate di badare bene alle spese e di essere attenti.

PESCI

Cari Pesci, le prossime 48 ore saranno difficili per i sentimenti: in arrivo polemiche e litigi. Sul fronte del lavoro, secondo l’astrologo, sarete molto stanchi e non avrete tanta concentrazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: grazie alla Luna favorevole, si preannuncia una giornata positiva per i sentimenti.

