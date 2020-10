Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 6 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 6 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 6 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani Marte sarà nel vostro segno e arriverà il momento di affrontare tutto con coraggio. Per troppo tempo avete sopportato più o meno in silenzio. Sul fronte del lavoro, Marte e Saturno sono dissonanti: questioni burocratiche da risolvere nelle prossime ore.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (6 ottobre 2020), mantenete la calma in amore: cercate di non lasciarvi prendere la mano da situazioni poco chiare. Sul fronte del lavoro, dovrete prendere una decisione entro novembre. Per un contratto o un rinnovo ci sarà ancora da aspettare.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna domani sarà nel vostro segno. Se avete qualcosa da dire al vostro partner, fatelo subito. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma e di non agire di impulso. Nelle prossime ore saranno favoriti i lavoratori autonomi.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna venerdì e sabato sarà ne vostro segno: buone notizie per l’amore, si prospetta un weekend interessante. Anche sul fronte del lavoro sono in arrivo belle proposte da cogliere al volo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 6 ottobre 2020 -, sarà una giornata positiva per l’amore, gli incontri saranno fortunati. Approfittatene. Sul fronte del lavoro se un progetto non costa troppo può essere ripreso senza problemi e ansie.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna nelle prossime ore sarà un po’ nervosa, cercate di essere pazienti in amore. Basta pessimismo. Sul fronte del lavoro, il vostro umore non è dei migliori ma gli ostacoli non vi spaventano.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: sarà una giornata positiva per l’amore, gli incontri saranno fortunati. Cogliete l’occasione, fatevi avanti.

