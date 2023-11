Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 28 novembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 28 novembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non è il caso di prendere decisioni drastiche soprattutto per quanto riguarda l’amore. A breve potrete contare sul fondamentale supporto di Venere che potrebbe sistemare le cose e annullare molte tensioni che sono in corso con il vostro partner. Saturno vi porterà a programmare qualcosa di importante, soprattutto per le giovani coppie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 28 novembre 2023), con queste stelle sarà possibile sperare di poter trovare l’amore. Questo vale soprattutto per quelle persone che si sono separate da poco e adesso sono in cerca dell’anima gemella. Già a dicembre (e per tutto il 2024), l’amore tornerà a sorridere anche per quelle coppie che in estate si sono allontanate o hanno avuto frequenti momenti di tensione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il vostro modo di fare e la vostra attitudine ad essere dei veri vincenti potrebbe irritare e suscitare l’invidia da parte degli altri. Cercate di fare buon viso a cattivo gioco evitando di cadere in alcune trappole. Cercate di non farvi prendere dall’orgoglio o dall’eccessiva voglia di strafare per dimostrarvi superiori.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, qualcuno potrebbe cercare di interpretare male le vostre intenzioni finendo così per entrare in collisione con i vostri piani. In questa fase siete molto collerici e non riuscite a tollerare quelle persone che per incapacità o malafede cercano di mettere in discussione i vostri progetti. I rapporti con Bilancia e Toro saranno molto tesi e astiosi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 28 novembre 2023), se è vero che l’inizio di novembre è stato piuttosto complicato per voi, l’ultima parte di novembre e il mese di dicembre saranno sicuramente molto più rassicuranti sotto tanti punti di vista. Quello di dicembre sarà il mese giusto per progettare qualcosa di importante per il vostro futuro.

PESCI

Cari Pesci, in questo momento può capitare di discutere parecchio con qualcuno che non condivide le vostre idee. Non è vero che per tutti i problemi c’è una soluzione. A volte bisogna prendere atto della realtà ed accettarla così com’è. Saturno, Giove e Venere sono in aspetto positivo e premieranno le vostre scelte anche quando possono apparire del tutto azzardate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: con queste stelle sarà possibile sperare di poter trovare l’amore.