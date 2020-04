Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 28 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 28 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore sarà piuttosto complicato nella giornata di domani, ci potrebbero essere delle incertezze. Cercate di stare lontano dai problemi. Nel lavoro mantenete la calma e cercate di non essere impulsivi.

SCORPIONE

Giornata abbastanza positiva per gli Scorpione. In amore si cerca di fare pace dopo una piccola crisi. Sono importanti le amicizie in questo momento.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani (28 aprile) potreste risentire e non poco della stanchezza accumulata nell’ultimo periodo. Avrete bisogno di positività, di cercare nuovi stimoli. Lamentarsi o essere severi con se stessi senza cambiare nulla, non servirà a nulla.

CAPRICORNO

Giornata sottotono per i Capricorno, ci sono nervosismo e stanchezza. In amore le cose oggi sono un po’ complicate, la Luna è in opposizione. Possibili problemi anche sul lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, questa giornata di fine aprile andrà sfruttata per risolvere alcuni problemi personali che potrebbero essere andati a crearsi nelle ultime ore. Possibili tensioni con amici o colleghi. Nel lavoro e nelle finanze ci vuole attenzione.

PESCI

Cari Pesci, questa sarà una giornata migliore rispetto alle ultime. Molto bene per il lavoro. In amore potreste pensare a qualcuno che sta lontano, magari in un’altra città. Ma le cose sono complicate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: buone notizie sul fronte dell’amore e delle amicizie.

