Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 26 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 26 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani la Luna dissonante potrebbe creare scompiglio, possibili problemi e discussioni. Attenzione all’umore, non siete al massimo. Sul lavoro cercate di stare alla larga dai conflitti.

SCORPIONE

Scorpione, Luna e Marte favorevoli rendono l’amore più facile da gestire, domani per voi sarà quindi una giornata positiva. Sul lavoro potreste avere una giusta intuizione. Seguite l’istinto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani – 26 maggio – i single potrebbero buttarsi tra le braccia di qualcuno senza pensarci troppo per ricevere un po’ d’amore. Le coppie potrebbero avere qualche difficoltà. Lavoro? Giornata complicata in vista…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani avrete bisogno di tranquillità e positività. Meglio evitare i conflitti, specialmente in amore. Sul lavoro da marzo ad ora ci sono stati molti cambiamenti. Sarete particolarmente stanchi.

ACQUARIO

Acquario, in amore sarebbe meglio evitare le discussioni e le liti per quanto difficile possa essere. Recupero sul lavoro, adesso si può ripartire e alla grande.

PESCI

Cari Pesci, sul lavoro bisogna riflettere su ciò che bisogna fare. Amore? Se in coppia non siete più felici, la questione va affrontata. E al più presto…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: Luna e Marte rendono più facile l’amore. Sul lavoro seguite l’istinto: intuizioni geniali all’orizzonte.

