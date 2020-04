Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 21 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 20 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, è un problema la vostra economia, anzi il problema su cui si focalizzano la maggior parte delle vostre attenzioni e preoccupazioni. C’è un margine di recupero, ma cercate di mantenere costante il vostro impegno professionale.

SCORPIONE

Scorpione, dovete prendere una decisione importante, anche se è difficile. L’oroscopo consiglia di non tirare troppo per le lunghe, oppure sarà sempre più difficile.

SAGITTARIO

Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una bella giornata di recupero. Potrete dare spazio ai sentimenti, un po’ trascurati, oppure a voi stessi, con le vostre passioni ugualmente lasciate un po’ a margine nelle ultime settimane.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete molto nervosi e irascibili, soprattutto con il partner che sembra divertirsi a volte a sfidare la vostra pazienza. Cercate di evitare contrasti, soprattutto in questo periodo così difficile per tutti.

ACQUARIO

Cari Acquario, è un bel periodo per voi e anche domani potrete passare una giornata all’insegna delle emozioni, se vorrete. Qualcuno di voi, però, se vuole davvero essere felice deve chiudere alcune porte e aprirne di nuove.

PESCI

Cari Pesci, dopo un fine settimana un po’ sottotono domani sarà la giornata giusta per recuperare buonumore e ottimismo. Cogliete anche l’occasione per valutare bene alcune situazioni della vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: potrete dare spazio ai sentimenti, un po’ trascurati, oppure a voi stessi, con le vostre passioni ugualmente lasciate un po’ a margine nelle ultime settimane.

