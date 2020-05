Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 19 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 19 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna continua ad esservi opposta e quindi potrebbe portare qualche problema. Dedicatevi allora a quello che più amate, seguite la vostra strada nonostante vi sentiate particolarmente giù.

SCORPIONE

Cari Scorpione, Giove favorevole è una manna per il lavoro. In amore invece bisogna darsi una mossa, capire cosa si vuole, cercare una nuova stabilità. Chi ha figli tra voi potrebbe avere problemi con i piccoli. Attenzione.

SAGITTARIO

Giornata complicata, soprattutto in amore, per gli amici del Saggittario. Domani (19 maggio 2020) dovrete decidere se troncare o continuare la vostra relazione. Il lavoro invece riparte, piano come per tutti vista l’emergenza sanitaria, però dovrete essere pazienti e aspettare che torni a viaggiare sui giusti ritmi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, i problemi sul lavoro sono uguali per tutti in questo momento e quindi ci sarà qualche piccolo intoppo. In amore invece è meglio aspettare. Suggerisce infatti Paolo Fox di rimandare all’estate qualunque decisione.

ACQUARIO

Cari Acquario, per fare andare al meglio la vostra relazione parlare in maniera diretta al vostro partner. L’amore procede al meglio ma bisogna troncare sul nascere qualunque dubbio. Lavoro stabile ma qualcuno potrebbe sentire il bisogno di cambiare.

PESCI

Cari Pesci, bisogna rimanere concentrati sul presente senza perdersi tra le nuvole. Risolvete i problemi invece di evitarli, anche sul lavoro dove c’è qualche preoccupazione, meglio essere decisi. In amore i dubbi rimangono ancora quelli di un tempo, ma si avverte un lieve miglioramento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario. Amore e lavoro si stabilizzano rendendo migliori le vostre giornate.

