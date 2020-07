Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 14 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 14 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, il guru delle stelle vi mette in allerta: occhio alle tensioni e ai conflitti nelle coppie già in crisi, un ulteriore scontro verbale potrebbe essere decisivo e per voi quella di domani sarà una giornata già troppo movimentata di suo, vi sembrerà di aver sprecato tempo dietro a cose e persone che forse non se lo meritavano e questo vi farà innervosire facilmente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potreste riprovare a cucire un rapporto del passato fratturato dalle incomprensioni, evitate le discussioni, non create ulteriori problemi, sventolate bandiera bianca se avete realmente intenzione di tornare sui vostri passi e riallacciare un’amicizia o una storia conclusasi bruscamente. Rimandate le questioni spinose a giovedì.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo potreste trovare l’amore in una persona che è il vostro esatto opposto, il che non è una cosa negativa. Venere il 7 agosto tornerà attiva e finalmente vi darà il via libera per i sentimenti, fino ad allora non sbilanciatevi troppo. Il lavoro invece vi mette in allerta, non fate passi falsi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore in questo periodo è favorito dalla Luna che finalmente non vi rema più contro, in coppia ritorna la serenità dopo settimane di tempesta. Potreste far pace anche con una persona con la quale avevate discusso in passato. Nel lavoro c’è bisogno d’impegnarsi per portare a casa il risultato.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di domani non sarà una giornata particolarmente soddisfacente in amore, cercate di essere meno impulsivi ed evitate le discussioni inutili, occhio anche alle grandi emozioni che potrebbero travolgervi da un momento all’altro. Avete bisogno di acquisire maggiore tranquillità, soprattutto nel lavoro.

PESCI

Cari Pesci, quella di domani secondo il guru delle stelle sarà una giornata di recupero in amore, cercate soltanto di non pensare troppo al passato, soprattutto se siete single. Ritardi e contrattempi da mettere in conto quando si parla di lavoro, evitate polemiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: la Luna non è più opposta e vi spinge a riconquistare l’amore perduto.

