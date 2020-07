Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 14 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 14 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 14 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà una giornata di tensione, accusate un po’ di noia nella vita di coppia, soprattutto se state insieme da tempo, dovreste riaccendere la scintilla dell’amore, messa da parte a causa delle incombenze economiche. Anche nel lavoro accusate un po’ di stress, ma i risultati del vostro operato iniziano a vedersi.

TORO

Cari Toro, quella di domani sarà una giornata interessante per i sentimenti, grazie alla Luna nel segno in bell’aspetto con Giove e Saturno, potrebbe esserci anche qualche novità interessante in arrivo. Nel campo professionale riuscirete a raccogliere i frutti del duro lavoro, quella intrapresa potrebbe essere davvero la strada giusta.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’amore può tornare il protagonista della vostra vita in questo periodo, dovete soltanto evitare gli scontri accesi. Le storie che nascono in questo periodo particolare potrebbero diventare importanti, giocate bene le vostre carte. Sul lavoro invece le stelle vi consigliano di evitare rischi inutili.

CANCRO

Cari Cancro, arriva una fase di recupero in amore e finalmente adesso potete riprendere il discorso che avevate lasciato da parte per tempi migliori. Secondo Paolo Fox, quella di domani sarà una giornata che riguarderà in particolare le coppie che di recente hanno preferito allontanarsi per fare chiarezza mentale. Nel campo professionale le cose andranno meglio a partire dalla prossima settimana, portate pazienza.

LEONE

Cari Leone, se di recente avete riscontrato dei problemi in amore, non date la colpa soltanto al vostro partner, piuttosto analizzate bene cosa avete fatto voi per mettere in crisi la coppia e mantenete la calma. In questo periodo siete troppo agitati, sia sul piano privato che professionale, avete delle decisioni da prendere, ma magari rimandate alla seconda metà del mese.

VERGINE

Cari Vergine, arriva una lenta fase di recupero nel vostro caso, l’amore tornerà più forte di prima secondo il guru delle stelle e questo vale anche per chi è ormai solo o è stato lasciato, dovete finalmente voltare pagina, non vi fa bene crogiolarvi nei dissapori del passato. Nel campo professionale è il momento di darsi da fare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Toro: giornata interessante grazie alla Luna nel segno in bell’aspetto con Giove e Saturno, potrebbero arrivare novità importanti.

