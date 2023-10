Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 9 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 9 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è un po’ di confusione in amore ma bisogna fare una scelta. Sul lavoro tutto procede bene, soprattutto se lavorate in team. Vedrete che presto tutto si aggiusta, ma dovrete essere in grado di togliervi belle soddisfazioni e lavorare di squadra. Insomma rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 9 ottobre 2023), in amore tutto procede al meglio e sul lavoro è un momento di grande successo, andate avanti così. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, arriva una bella fase di recupero dopo giorni un po’ pesanti per le questioni di cuore. Sul lavoro continuate a impegnarvi e presto otterrete bei riconoscimenti per i vostri sforzi. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le coppie che hanno sofferto un momento di crisi potranno finalmente recuperare e sul lavoro datevi da fare per cambiare la vostra situazione, ormai, insoddisfacente da diverso tempo. Solo così sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 9 ottobre 2023), se avete vissuto momenti di tensione nella coppia potrete recuperare. Sul lavoro meglio non cadere nelle provocazioni degli altri.

PESCI

Cari Pesci, se c’è qualcosa che non vi fa stare bene nella coppia, parlatene con il partner. Sul lavoro la promozione è dietro l’angolo. Vedrete che presto tutto si aggiusta e sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta. Dovete avere fiducia in voi stessi e in chi vi circonda.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: se ci sono stati momenti di tensione e discussione parlatene chiaramente e troverete una soluzione.