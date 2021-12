Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 6 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 6 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un lunedì davvero sottotono per il vostro segno. Vorreste di più dalla vostra vita, specie in ambito lavorativo, ma questo è un momento no. Tante tensioni e discussioni, anche perché avete responsabilità notevoli sulle vostre spalle. I problemi non mancano neppure in amore: cercate di mantenere la calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (6 dicembre 2021), ultimamente siete troppo impulsivi e dite tutto quello che pensate senza riflettere prima di aprir bocca. A volte un po’ di diplomazia in più non guasterebbe, se non volete litigare con tutti, specie in ambito lavorativo. Ragionate, quindi, e date il giusto peso alle parole! Buone notizie per l’amore, soprattutto per i single.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, si prevede una giornata davvero positiva, approfittatene per realizzare i vostri progetti, chiarire eventuali discussioni o risolvere situazioni in sospeso. Cercare di rilassarvi e di lasciarvi alle spalle stress e pesantezza. Bene anche l’amore, serata di passione con il partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sarà una giornata di tensione per il vostro segno. Cercate di mantenere la calma, se non volete litigare inutilmente con chi vi circonda, e magari poi pentirvene. D’altronde prosegue ormai da giorni un periodo complesso, che vi vede insoddisfatti e perennemente con il broncio. Datevi da fare per dare una svolta alla vostra vita, senza farvi prendere dallo sconforto. Non sfogatevi sul partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 6 dicembre 2021), giornata positiva per il vostro segno, non trascurate però tutti gli impegni che dovete portare a termine. Dovete infatti risolvere alcune questioni di lavoro rimaste in sospeso, inutile rinviarle all’infinito. Buone notizie per l’amore, se vi piace qualcuno fatevi avanti: d’altronde non avete nulla da perdere e le stelle sono dalla vostra parte.

PESCI

Cari Pesci, si prevede una giornata piena di energia, con tanta voglia di fare e di mettervi in gioco. Bene anche l’amore, le stelle sono promettenti, soprattutto per le coppie di lunga data: serata piena di passione in arrivo! Coccolate e sorprendete il partner con qualcosa di speciale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci giornata piena di energia e voglia di fare. Passione alle stelle.