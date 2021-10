Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 4 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 4 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se vi piace una persona (e siete ricambiati) è il momento di agire. Per quanto riguarda il lavoro, nuove opportunità in arrivo vi faranno cambiare idea sui progetti che avevate già messo in cantiere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 4 ottobre 2021), in arrivo una positività maggiore rispetto al fine settimana. Capitolo lavoro: all’ultimo momento potrebbe cambiare un accordo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una piccola battuta d’arresto nei rapporti di vecchia data potrebbe rovinarvi l’inizio settimana. Per quanto riguarda il lavoro, per fine anno sono attese novità positive, ultimamente vi siete adagiati un po’ troppo…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete in cerca di un amore che però non vi impegni per molto tempo. Pigri. Capitolo lavoro: con la buona volontà sbloccherete un progetto fermo da troppo tempo, fate molta attenzione alle spese in questo mese di ottobre.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (4 ottobre 2021), in queste giornate dovrete recuperare l’amore, dopo un settembre conflittuale. Per quanto riguarda il lavoro, se qualcosa non è andato per il verso giusto, non abbiate timore nel chiudere un rapporto di lavoro.

PESCI

Cari Pesci, l’inizio della settimana porterà qualche dubbio sul vostro rapporto di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, avrete voglia di fare cose nuove, ma per il momento accontentatevi di quello che c’è. Non fate troppe cose assieme.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: ottima giornata per l’amore, siete in recupero. Coraggio sul lavoro.

