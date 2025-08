Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 4 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 4 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata porta riflessione. Non tutto fila liscio, ma è solo un momento di assestamento. In amore, non tirare troppo la corda. Al lavoro, rimanda discussioni a domani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 4 agosto 2025), la passione torna protagonista. Se sei in coppia, ritrovi la sintonia. Se sei single, occhi aperti: qualcuno ti osserva. Il lavoro può dare novità interessanti, specie se hai seminato bene.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata positiva. Hai voglia di fare, viaggiare, metterti in gioco. In amore, basta poco per riaccendere la fiamma. Sul lavoro, un contatto può rivelarsi utile. Venere ti protegge e l’amore può regalarti momenti speciali. È il momento giusto per costruire qualcosa di stabile. Anche il lavoro, se affrontato con cuore e lucidità, può dare soddisfazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità ti pesano, ma non mollare: sei vicino a un traguardo. In amore, meno razionalità e più emozione. Chi ti ama vuole sentirti più vicino. Il Sole nel segno ti rende carismatico. È il momento di brillare, ma senza strafare. In amore, piccole gelosie vanno controllate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 4 agosto 2025), giornata movimentata: tante idee, ma anche qualche distrazione. In amore, cerca il dialogo. Sul lavoro, sei creativo ma un po’ dispersivo.

PESCI

Cari Pesci, la Luna ti rende più sensibile, ma anche più ispirato. È il momento giusto per seguire un’intuizione. In amore, torna il desiderio di complicità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la Luna ti rende più sensibile, ma anche più ispirato. È il momento giusto per seguire un’intuizione: ascolta il tuo cuore, ma resta con i piedi per terra.