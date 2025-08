Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 4 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 4 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata di ripresa. Dopo un periodo un po’ instabile, la Luna in buon aspetto ti regala energia e voglia di rimetterti in gioco. In amore, chi ha vissuto tensioni potrà chiarire. Sul lavoro, si sbloccano situazioni ferme da tempo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 4 agosto 2025), hai bisogno di certezze, soprattutto in amore. Le stelle ti invitano alla calma: meglio chiarire con diplomazia. Il lavoro ti richiede concretezza: torna la voglia di fare, ma attenzione agli sprechi.

GEMELLI

Cari Gemelli, Luna favorevole, energia in salita. Se c’è una persona che ti interessa, osa di più. Le parole oggi hanno potere: usale bene. Nel lavoro, nuove idee prendono forma.

CANCRO

Cari Cancro, Venere ti protegge e l’amore può regalarti momenti speciali. È il momento giusto per costruire qualcosa di stabile. Anche il lavoro, se affrontato con cuore e lucidità, può dare soddisfazioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 4 agosto 2025), il Sole nel segno ti rende carismatico. È il momento di brillare, ma senza strafare. In amore, piccole gelosie vanno controllate. Nel lavoro, attenzione a non pretendere troppo da chi ti sta intorno.

VERGINE

Cari Vergine, Venere è finalmente dalla tua parte. Il cuore torna a battere più forte e le incertezze si dissolvono. Anche sul lavoro arrivano risposte. Agosto si apre con una nuova serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: giornata di ripresa. Dopo un periodo un po’ instabile, la Luna in buon aspetto ti regala energia e voglia di rimetterti in gioco.