Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 31 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 31 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di domani sarà un po’ ambigua per il vostro segno soprattutto in campo sentimentale, non avete paura di dire la verità e se c’è qualcosa che non va preferite parlarne anziché soffocare il malcontento. Troverete una soluzione soltanto parlandone insieme.

SCORPIONE

Cari Scorpione, sarà una giornata pesantuccia quella di domani, potreste risentirvi per parecchie cose, parole dette o non dette, cercate di farvi scivolare le cose di dosso anziché portare il muso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avvertite un po’ di nervosismo in questo periodo, non può essere sempre tutto facile, gli ostacoli si presentano per tutti, ma le stelle tornano a sorridervi, potreste vivere emozioni altalenanti in questo periodo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di domani sarà una giornata positiva per voi secondo il guru delle stelle. Avete dalla vostra parte Sole, Mercurio, Giove e Saturno, cosa volete di più? Fate progetti nuovi, anche nel lavoro esplorate nuovi campi.

ACQUARIO

Cari Acquario, in questo periodo state vivendo una fase di metamorfosi, avete voglia di cambiare, anche le amicizie potrebbero tramutarsi in qualcosa di più. Chi è in carenza d’affetto o di passione dovrebbe rinvigorire la relazione con un gesto eclatante.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la giornata partirà un po’ a rilento, le cose però miglioreranno nel pomeriggio. L’amore non è al centro dei vostri pensieri, avete altro per la testa. Il lavoro risucchia tutte le vostre energie, avete idee buone ma non sapete come attuarle.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: Sole, Mercurio, Giove e Saturno sono in buon aspetto, fate nuovi progetti.

