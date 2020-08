Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 31 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 31 agosto 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 31 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox per voi sarà una giornata interessante in amore, complice la Luna. Buono il rapporto con Gemelli e Bilancia. Il lavoro invece richiede maggiore attenzione, occhio alle clausole nei contratti, Giove e Saturno sono dissonanti e potrebbero influire sui cambiamenti.

TORO

Cari Toro, quella di domani sarà una giornata sottotono in amore, meglio non perdere tempo con chi non vi merita, ricordatevi che esistono tante persone al mondo, dovete circondarvi di chi vi reputa e vi fa sentire importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani secondo il guru delle stelle per voi sarà una giornata un po’ agitata, evitate le polemiche in casa e con il partner, sul lavoro cercate di essere più cauti.

CANCRO

Cari Cancro, quella di domani sarà una giornata importante per i sentimenti, cercate di godervela anziché pensare ai se e ai ma. Gli amici vi aiuteranno a fare maggiore chiarezza sulla vostra vita perché vi vogliono bene e ve lo dimostreranno.

LEONE

Cari Leone, quella di domani sarà una giornata particolare, vi sentirete carichi, pieni d’energia, soprattutto dal punto di vista sentimentale, le storie che partono in questo periodo sono destinate a diventare importanti.

VERGINE

Cari Vergine, avete voglia di guardare avanti verso il futuro, basta rimuginare sul passato, rimboccatevi le maniche, datevi da fare e vedrete che troverete la vostra felicità. Problemi in vista con Pesci e Sagittario.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: avete tanta voglia di fare in questo periodo, voglia di rimettervi in gioco.

