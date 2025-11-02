Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 3 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, si apre una fase più equilibrata, proprio come piace a te. Oggi senti che i pezzi iniziano a combaciare. Ottimo periodo per i rapporti interpersonali, amicizie e collaborazioni. In amore conta l’armonia: evita discussioni inutili.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 3 novembre 2025), giornata intensa, profonda, emotiva — come sempre, ma oggi un po’ di più. Hai intuizioni fortissime: segui il tuo istinto. Sul lavoro potresti sbloccare una situazione. In amore, passione e verità: non ti accontenti di mezze misure.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai voglia di libertà e nuovi orizzonti. Oggi è perfetto per programmare viaggi, progetti o nuove avventure. Al lavoro serve un po’ più di concentrazione. Nel cuore tornano entusiasmo e leggerezza: bene gli incontri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, pragmatico e determinato, oggi sei una roccia. Riesci a gestire ciò che gli altri rimandano. Ottimo momento per rivedere questioni pratiche o economiche. In amore ci vuole un po’ di calore: non basta fare, ogni tanto serve anche dire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 3 novembre 2025), giornata frizzante, creativa, ideale per idee fuori dagli schemi. Oggi puoi ricevere una proposta interessante o pensare a un cambiamento. Amore in movimento: qualcosa si rinnova, qualcosa sorprende.

PESCI

Cari Pesci, sei più sensibile del solito, ma in senso positivo: intuizioni chiare, emozioni vive. Ottimo per l’ispirazione e per ritrovare armonia. Nel lavoro circondati di persone fidate. In amore torna il romanticismo che ti piace tanto.

