Ultimo aggiornamento ore 10:27
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 3 novembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 3 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 3 novembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata dinamica, quasi frizzante. Hai una voglia enorme di metterti in gioco e imporre il tuo punto di vista. Occhio però a non strafare: l’energia è tanta, ma serve direzionarla bene. In amore, una parola detta con il cuore vale più di mille prove di forza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 3 novembre 2025), stai recuperando stabilità e fiducia. Oggi potresti chiarire qualcosa rimasto in sospeso: fallo con calma, senza fretta. Sul lavoro le tue idee prendono forma lentamente ma con costanza. In amore hai bisogno di coccole e di certezze: chiedile senza timore.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, la comunicazione è la tua arma vincente: oggi potresti convincere chiunque di qualsiasi cosa. Momento favorevole per accordi, colloqui, trattative. Nei sentimenti serve un po’ più di pazienza: ascoltare ti farà capire dettagli che hai sottovalutato.

CANCRO

Cari Cancro, ritrovi un filo di serenità dopo qualche timore o tensione. Famiglia e affetti sono al centro, ma cerca di non caricarti di responsabilità non tue. Amore dolce, emozionale: basta un gesto per riaccendere la magia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 3 novembre 2025), giornata brillante: hai fascino, carisma e una grinta che trascina. Il lavoro può darti soddisfazioni, soprattutto se hai bisogno di far valere una tua idea. In amore non devi dimostrare nulla: chi ti vuole bene già vede la tua luce.

VERGINE

Cari Vergine, la parola chiave è “ordine”: risolvi, organizza, sistema. Ti sentirai subito meglio. Sul lavoro potresti ricevere una conferma che aspettavi. In amore non essere troppo analitico: lasciati andare un po’, anche senza avere tutto sotto controllo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: la parola chiave è “ordine”: risolvi, organizza, sistema.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca