Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 25 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 25 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox sarete stanchi, ansiosi e agitati. Una giornata quindi durante la quale dovrete muovervi con molta cautela se non volete poi pentirvi dei vostri comportamenti. D’altronde avete la Luna contraria, per cui i problemi non mancano. Sul lavoro mantenete la concentrazione e tralasciate questioni di poco conto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, sono giornate non facili per il vostro segno, visto che siete molto nervosi e agitati. In amore potranno presto arrivare gradite conferme che vi faranno battere il cuore forte. Bene anche il lavoro: dopo tanti sacrifici, è il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno. In arrivo quindi promozioni o nuovi incarichi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna non è più in opposizione per cui secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani potreste presto avere gradite novità in amore. Non tutti i problemi, in fondo, sono risolti. Possibili tensioni con le persone dei Pesci e della Vergine. Migliorano invece i rapporti con la Bilancia. Portate avanti i vostri progetti, potrebbero esserci importanti novità. Riflettete bene prima di agire, non siate impulsivi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata difficile in amore per il vostro segno secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, 25 maggio 2020. Potrebbero infatti esserci tensioni e discussioni con il partner, mantenete la calma e provate a chiarire. Anche sul lavoro ci vuole molta pazienza: se ci dovesse essere qualche problema, cercate di non prendervela troppo.

ACQUARIO

Cari Acquario, giornata piuttosto difficile per il vostro segno, per cui abbiate pazienza. Questo lunedì sarà infatti all’insegna del nervosismo e della tensione, oltre che della stanchezza. Potreste quindi avere dei problemi causati da questo vostro stato d’animo. Cercate di risolverli al più presto. Sul lavoro tensioni con i colleghi e voglia di cambiare aria.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani i problemi dello scorso weekend sono ormai alle spalle, per cui preparatevi a vivere una settimana che vi vedrà per fortuna in netta ripresa. Alcuni di voi potrebbero essere ancora stanchi e stressati, cercate di ritagliare un po’ di tempo per voi stessi e ricaricare le pile. Sul lavoro prima di prendere decisioni importanti valutate bene pro e contro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: la Luna non è più in opposizione, per cui potreste ricevere ottime novità in arrivo specie in amore.

