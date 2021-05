Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 24 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 24 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se una storia d’amore è ormai giunta al capolinea, il consiglio è di chiudere e guardare avanti al futuro. Sul lavoro possono esserci contatti con persone che si riveleranno fondamentali per la vostra vita. Non potete pensare di fare sempre tutto da soli, anche l’aiuto esterno a volte è decisivo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, siete pieni di coraggio e voglia di far bene. Potreste presto dover fare i conti con qualcuno che va contro di voi e la vostra persona, e questo vi fa molto innervosire. Sul lavoro ci sono tanti aspetti da chiarire. Forse qualche collega ha provato a mettervi i bastoni fra le ruote?

SAGITTARIO

Cari Sagittario, gli inizi di maggio non sono stati facili in amore perché Venere era in opposizione. Molte coppie hanno avuto pesanti discussioni e ora devono cercare di chiarirsi e recuperare. Ritrovate la giusta serenità. Sul lavoro chi sta cercando una nuova occupazione potrà trovare i giusti agganci e intuizioni per dare una svolta alla carriera.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna non è più contraria per il vostro segno e questo potrebbe contribuire a dare una svolta in amore per il vostro segno. Sul lavoro potreste essere sotto pressione, ma ascoltate innanzitutto i consigli di chi vi sta vicino. Per voi non è facile, perché siete dei gran testardi e volete fare tutto da soli.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (24 maggio 2021), in amore c’è qualcosa che non va come vorreste. Non temete, per fortuna si tratta di qualcosa di passeggero. Sul lavoro potete ottenere decisamente di più, sta a voi rimboccarvi le maniche. Rimandate eventuali discussioni a dopo il 26 maggio, quando le stelle saranno più clementi.

PESCI

Cari Pesci, certi rapporti non torneranno più come prima, inutile farsi illusioni. Sul lavoro possono esserci discussioni con colleghi e superiori, ma presto tutto sarà più chiaro. Alcuni potrebbero tornare a qualcosa che avevano interrotto. Si tratta non di minestre riscaldate, ma di nuove opportunità che potrebbero rivelarsi preziose.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: avete voglia di fare bene e dare il massimo.

