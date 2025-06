Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 23 giugno 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 23 giugno 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete molto presi dal lavoro in questo periodo dell’anno. Cercate di fare chiarezza nel vostro cuore e dare il giusto spazio agli affetti. Per quanto riguarda il lavoro, ora siete prudenti e ci andate cauti, soprattutto dopo i problemi che avete dovuto affrontare nel mese di maggio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 23 giugno 2025), avete paura di soffrire, siete molto calmi quando si tratta dell’amore. Ma ora è arrivato il momento di mettervi in gioco perché potreste anche prendervi una bella rivincita. Capitolo lavoro: la Luna è opposta, quindi occhio alle complicazione tra giovedì e venerdì. I nuovi rapporti decolleranno, ma dovrete superare qualche ostacolo. Agosto sarà sicuramente un mese migliore di questo in corso, ma intanto ora cercate di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, avete bisogno di trovare un po’ di coraggio per fare un salto di qualità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il mese di luglio per i sentimenti sarà davvero importante, ora godetevi il presente: gli incontri sono favoriti, sfruttate le occasioni. Non prendeteli sottogamba. Per quanto riguarda il lavoro, state iniziando la fase di recupero con Giove dalla vostra parte.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere è opposta in questo periodo dell’anno, quindi mantenete la calma: forse avete dei ripensamenti? Per quanto riguarda il lavoro, periodo complicato: basta con le polemiche, ora non potete permettervi delle discussioni. Calma…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 23 giugno 2025), bene le storie d’amore che nascono ora, ottima anche la giornata di domenica. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano. Ma occhio ai soldi perché i dubbi ci sono. E non vanno sperperati!

PESCI

Cari Pesci, l’effetto positivo di Venere inizia finalmente a farsi sentire. Cercate di buttarvi alle spalle i momenti di crisi e accogliete i cambiamenti in amore. Basta con il passato, ottima la giornata di giovedì sul fronte sentimentale. Lavoro? Siete stanchi delle solite cose: ora, però, non potete rischiare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: l’effetto positivo di Venere inizia a farsi sentire.