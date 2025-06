Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 23 giugno 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 23 giugno 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, i nuovi rapporti decolleranno, ma dovrete superare qualche ostacolo. Agosto sarà sicuramente un mese migliore di questo in corso, ma intanto ora cercate di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, avete bisogno di trovare un po’ di coraggio per fare un salto di qualità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 23 giugno 2025), bene l’amore e le amicizie. Che ne dite di accettare un invito galante e non? Per quanto riguarda il lavoro, cercate di rimettervi in gioco perché il momento giusto, quello per tentare qualcosa di diverso, sta per arrivare.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete vissuto tante emozioni, forse avete anche incontrato una persona speciale. Ora Venere sarà dalla vostra parte, mentre Mercurio favorirà gli incontri, quindi approfittane fino in fondo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di risolvere un problema, Mercurio è con voi.

CANCRO

Cari Cancro, favoriti i nuovi rapporti perché Venere è con voi. Cercate di mettere da parte i problemi, anche se avete vissuto un periodo difficile e non vi fidate più come una volta dell’amore. Per quanto riguarda il lavoro, avete dovuto fare i conti con dei cambiamenti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 23 giugno 2025), Mercurio sta per entrare nel vostro segno, quindi basta con le paure e le ansie. Coraggio. Lasciatevi andare, ora siete molto più affascinanti del solito. Cercate di riflettere e di dimenticare il passato. Capitolo lavoro: Giove è con voi. Coraggio!

VERGINE

Cari Vergine, nell’ultimo periodo siete stati un po’ tristi, forse vi siete fidati di una persona sbagliata… Per quanto riguarda il lavoro, siete pronti a tutto e state già pensando al prossimo anno. Il cielo promette grandi cose, ma ricordatevi che dagli errori compiuti a giugno potete imparare tanto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: favoriti i nuovi rapporti!